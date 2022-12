Incendio in un hotel-casinò | 16 persone muoiono in Cambogia – Video

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Almeno 16sono morte questa notte nell’di una Poipet, città dellaal confine con la Thailandia. Secondo quanto riferito da fonti di polizia, il fuoco ha interessato il ‘Grand Diamond Cityand Casino’. Risultano circa 50 feriti e sembra possano esserci delleintrappolate. Intanto dalla vicina Thailandia sono arrivati camion dei pompieri per aiutare i soccorritori che temono altre vittime L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

