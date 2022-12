TGCOM

Lo sfondo comico - satirico è quello preferito daima non hanno mai disdegnato la risata d'... 'Esordiremondo dei social non vuol dire cominciare da un gradino più basso perché il web, se ...Come tanti, hanno iniziato sul web conquistando in poco tempo con la loro comicità un largo pubblico. Il 2022 ha tuttavia regalato ail'approdo in tv, grazie all'invito di Antonio Ricci a partecipare a Striscia la Notizia . E così, Fabrizio e Federico Sansone - che già avevano avuto modo di sperimentare con il teatro - hanno ... I Sansoni, dal web a "Striscia la notizia": "Con la nostra comicità vi facciamo pensare" QA "Striscia la notizia" da quest'anno ci sono due nuovi inviati: i Sansoni. Fabrizio e Federico Sansone, in arte I Sansoni, sono due attori e creator siciliani. Fratelli nella vita e sul lavoro sono ...Dal web al teatro e ora in tv a 'Striscia la Notizia': i Sansoni ci raccontano quanto è cambiata la loro carriera e cosa li attende nel 2023.