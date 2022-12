Dl rave | Pd | ' governo in confusione | decreto sbagliato non deve essere approvato' **

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Una assolutadel" sul Dl. A denunciarlo è il Partito democratico, che con la capogruppo alla Camera Debora Serracchiani e i deputati impegnati in aula ha sottolineato: "Insistiamo, questoe non". "In queste ore il ministro della Salute Schillaci e la presidente Meloni stanno dicendo cose diametralmente opposte a quanto previsto nel-ha spiegato Serracchiani-.e maggioranza sono estremamente confusi e stanno sbagliando. Per questo confermiamo la nostra completa e assoluta opposizione, con tutti gli strumenti possibili".

Così il deputato dem, Alessandro Zan, intervenendo in Aula per esprimere la dichiarazione di voto contrario del Gruppo Pd alAlle 19 inizieranno alla Camera le votazioni sugli ordini del giorno al decreto legge contenente le norme anti -, sull'ergastolo ostativo, sulla riforma della giustizia e sul Covid. Il voto finale è previsto non prima delle 11 di domani. È quanto emerso dalla Conferenza dei capigruppo. Dl rave: odg al voto dalle 19, domani l’ok finale Con 206 voti favorevoli, il governo ha ottenuto la fiducia sul disegno di legge n. 705 di conversione del decreto 31 ottobre 2022, n. 162, meglio conosciuto come “decreto anti-Rave”. La fiducia è stat ...Bocciato l’odg del deputato dei Democratici che impegnava, in caso di aumento dei contagi, il governo a reintrodurre l’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori della ...