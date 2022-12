Tabellino Lecce-Varazdin 2-0 | gol e marcatori amichevole invernale 2022

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ildi, matchdisputato allo Stadio Via del Mare a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A/2023. La squadra allenata da Baroni trionfa con il punteggio di 2-0, portando a casa un match a senso unico in cui la squadra croata non ha mai tirato in porta. Decide la doppietta di Joan Gonzalez nel primo quarto d’ora di gioco. Ecco ilcompleto della sfida: LA CRONACA DEL MATCH: Falcone, Gendrey (31’st Lemmens), Baschirotto (1’st Tuia), Umtiti, Gallo (31’st Pezzella), Blin (31’st Björkengren), Hjulmand (31’st Listkowski), Gonzalez (37’pt Askildsen), Strefezza (16’st Oudin), Colombo (16’st Voelkerling) , Di Francesco (1’st Rodriguez). A disposizione: Brancolini, Bleve, Samooja, Cetin, Ceesay. Allenatore: M. ...

LIVE! Lecce-Varazdin 2-0: il tabellino Il Lecce di Marco Baroni è impegnato in questi minuti nel match amichevole contro l'NK Varadzin. I pugliesi conducono per 2-0 la gara amichevole valida come ultimo test prima della ripresa del ...SEGUI IN DIRETTA LA NOSTRA RADIOCRONACA: CLICCA QUILECCE-NK VARAZDIN: 2-0Marcatori: 8' e 16' GonzalezLecce: Falcone, Gendrey (75' ...