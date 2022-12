Silvia Toffanin rifiuta Sanremo 2023 | “Non è interessata a quel genere di prestazioni artistiche”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)non prenderà parte al Festival diin programma dal 7 all’11 febbraiosu Rai 1. L’invito arrivato da Amadeus, direttore artistico della kermesse, è stato gentilmente declinato. La conduttrice di Verissimo, compagna di Piersilvio Berlusconi, quindi non scenderà la famosa scalinata nel corso di una delle cinque serate in programma. Visto chenon usa i social, per comunicare ufficialmente la sua risposta ad Amadeus ha fatto ricorso all’Ansa attraverso un comunicato inviato all’agenzia da Mediaset. “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione dial Festival di, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È ...

