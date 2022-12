Pallanuoto | il Settebello vince con la Grecia in amichevole

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ilbatte laper 10-7 nella prima delle due amichevoli del common training in svolgimento ad Atene. L’Italia vice campione del mondo si porta sul 6-4 a metà gara, poi Fondelli segna il +3 (8-5) nel terzo parziale. Gli ellenici vice campioni olimpici rientrano sul -1 con Kakaris, ma la doppietta nel finale di Marziali chiude la partita. Per il cittì Sandro Campagna affrontare laè sempre fonte di bei ricordi, considerati i sei anni alla sua guida col quarto posto alle Olimpiadi di Atene 2004 e il bronzo mondiale a Montreal 2005. Le due squadre si erano affrontate di recente, nella semifinale mondiale di Budapest dove prevalsero gli azzurri per 11-10. “Queste partite ci servono per rientrare nel ritmo partita dopo la pausa natalizia – dice Campagna – L’alto livello può provocare tanti errori perché questo è sempre ...

OA Sport

