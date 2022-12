Milano | il questore vieta la manifestazione in solidarietà all’anarchico Alfredo Cospito

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Non ci sarà alcunainad. O almeno non ce ne sarà una autorizzata. Ildel capoluogo lombardo, Giuseppe Petronzi, infatti, hato il presidio annunciato per il 29 dicembre alle 18 in piazza Duomo: un’azione di sostegnoche da oltre due mesi sta facendo lo sciopero della fame nel carcere di Sassari in regime di 41 bis. La decisione di scendere in piazza per protestare contro la detenzione diera stata presa nel corso di un’assemblea a cui hanno partecipato diversi gruppi anarchici e antagonisti. “La Questura di– spiegano da via Fatebenefratelli – ha notificato il divieto di manifestare nei modi e tempi annunciati ieri in rete ...

Agenzia ANSA

