Marchetti sul Napoli | ' ' Bereszysnki e Contini arriveranno a inizio anno

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 dicembre 2022): "Ounahi? Ilè interessato, ma non credo per gennaio," Luca, Il giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Quste le sue parole: "L'operazione Bereszynski-con la Sampdoria sarà ufficiale nei primi giorni di gennaio, non appena aprirà ufficialmente il mercato. Credo che in questi giorni si stia battagliando su compensi, contribuzioni e altri dettagli ma che la trattativa sia praticamente chiusa. Con queste due operazioni ilsi cautela ancora di più in vista della ripresa del campionato. Il club azzurro si sta concentrando ora sulla programmazione del futuro. Djallo? Il ...