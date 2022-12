Camera conferma fiducia sul decreto rave | 206 i sì

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Lalaal governo sulleggecon 206 voti a favore, 145 contrari e tre astenuti. L'Aula ha anche dato il via libera alla seduta fiume per l'esamefino al ...

Agenzia ANSA

Lala fiducia al governo sul decreto legge rave con 206 voti a favore, 145 contrari e tre astenuti. L'Aula ha anche dato il via libera alla seduta fiume per l'esame decreto fino al voto ...Leggi Anche Dl Rave, lala fiducia con 206 sì Leggi Anche Arriva la stretta per le Ong, solo salvataggi lampo - Governo al lavoro anche su violenza di genere e baby gang Dl Ong bozza, navi devono avere ... Dl rave: Camera conferma fiducia, 206 sì Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e c ...La Camera conferma la fiducia al governo, posta sul decreto rave. I voti a favore sono 206, i contrari 145 e 3 astenuti. Dopo ...