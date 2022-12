Calciomercato.com

Liverpool,: trovato l'accordo per Gakpo, i dettagli Era il 1994 quando Ronaldo, il brasiliano, arrivò dal Cruzeiro per 10 miliardi e dopo due anni andò alper 30 . Ricordate 30 ...... prima di passare alnello scambio con Samuel Eto'o. Il rapporto col Milan , cominciò ... Quando rientra in campo Non disputa una partitadallo scorso 22 maggio , giorno della ... UFFICIALE: un ex Barcellona e Milan dice addio al Giappone Il Barcellona lavora per portare alla corte di Xavi il giovane attaccante Moukoko: affare in chiusura a parametro zero Moukoko sarebbe pronto a lasciare il Borussia Dortmund in estate, visto anche il ...Cambiamento alquanto importante nell'asset dirigenziale in casa Paris Saint Germain: è arrivato il comunicato ufficiale del club parigino ...