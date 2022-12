Tiscali Notizie

A circa 30 chilometri dalla citta'meridionale di Kherson, il piccolo villaggio di Posad - Pokrovske e' stato lasciato ... ma con l'arrivo del rigidoucraino, quei pochi residenti ...Sopporteremo questo". La riposta russa si ritrova nelle parole del ministro degli Esteri ...e i "suoi padroni" non sono disposti a fare compromessi che mettano fine alla guerra in. "... Ucraina, l'inverno in un villaggio del sud colpito dai bombardamenti A circa 30 chilometri dalla citta' ucraina meridionale di Kherson, il piccolo villaggio di Posad-Pokrovske e' stato lasciato completamente ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...