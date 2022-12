Stati Uniti | scompare la notte di Natale | ritrovato il cadavere | è giallo sulla morte di un ventenne

(Di martedì 27 dicembre 2022)ladiil: èPer una famiglia del Minnesota, negli, il giorno disi è trasformato in una tragedia. George Musser, 20 anni, stava trascorrendo ilcon la famiglia. Verso sera, dopo essere uscito di casa, è scomparso. Poi, il tragico epilogo: il ritrovamento del corpo privo di vita. Un evento che ha scosso non solo la famiglia Musser, ma l’intera contea di Stillwater nel Minnesota. Dopo la scomparsa, i familiari allarmati si sono subito rivolti alle autorità che hanno dato il via alle ricerche. George è stato visto l’ultima volta nei pressi di un bar di Minneapolis-St. Paul. Dopo unae una giornata ...

... lo stato insulare de facto che dal 1949 ospita il governo della Repubblica di Cina, sostenuta dagli, ma rivendicata come proprio territorio da Pechino. Pur avendo con loro stretti legami ...1974 : Comincia l'assemblaggio delle Fiat X1/9 destinate agli, un mercato in cui i precedenti modelli a cielo aperto della casa torinese, le 850 e 124 Spider, grazie alla loro linea ...La principessa del Galles ha raccontato il suo 25 dicembre a Sandringham, confessando che «è iniziato abbastanza presto» ...Più autunno che inverno e caldo insolito anche in montagna con le vette della Sila ancora senza neve. E per Capodanno nuova rimonta dell'anticilone africano ...