NoiPa arretrati | da oggi partono i pagamenti

(Di martedì 27 dicembre 2022) Da, 27 dicembre e fino al 30 dicembre,per glidel triennio 2019-2021. Sono le date ufficiali disposte dastando all’ultimo comunicato stampa. Evitato così lo spauracchio di dover vedere glidirettamente nel 2023. In seguito al rinnovo del contratto della Pubblica Amministrazione relativo al comparto degli Enti locali, sono stati approvati sia gli aumenti degli stipendi in busta paga, sia il versamento degliper l’ultimo triennio (dal 2019 al 2021). A queste, si aggiungono gliper anche le altre mensilità dell’anno corrente e al netto delle indennità di vacanza contrattuale da corrispondere nell’ultima busta paga. Quest’ultima voce, ricordiamolo, “abbassa” l’importo ...

Tecnica della Scuola

In arrivo in questi giorni gliper il personale della scuola, così come previsto dal contratto collettivo nazionale di ...nei giorni scorsi ha comunicato che l'esigibilità delle somme è ...... ha risposto alle diverse richieste di emissione straordinaria deglicon una e - mail standard che chiede di aprire una richiesta formale attraverso il portale. Secondo Marcello ... Arretrati personale scuola, dal 27 arrivano i soldi. La cifra è visibile ... Entro il prossimo 31 dicembre, tutto il personale scolastico troverà nel proprio conto corrente il pagamento degli arretrati. È sicuramente una emissione speciale tanto attesa, ma le lamentele sulle c ...Dopo Natale gli arretrati sullo stipendio degli insegnanti e del personale Ata verranno accreditati sul conto corrente comunicato a NoiPa. L'annuncio della piattaforma fa venire meno ogni dubbio.