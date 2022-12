Mediaset | basta sottotitoli con il televideo Arrivano DVB Subtitling e doppio audio Dolby Digital Plus

(Di martedì 27 dicembre 2022) In occasione del passaggio dei canali all’HDne approfitta per una svolta innovativa in termini di qualità, accessibilità e fruibilità dei suoi canali. Spariscono icon il. ...

DDay.it

... "essere parenti o ex di persone famose per entrare in un reality show. Ormai la divisione ... Chissà secorrerà ai ripari nella prossima stagione televisiva e chissà se Alfonso Signorini ...Ma se non ti conoscevo A me non frega niente di te che è diverso,per me non esiste... Non è ... Ecco Il VideoSimone Inzaghi è uno dei protagonisti dello speciale di Sport Mediaset 'I Re del Calcio'. C'è spazio al ricordo della vittoria di Supercoppa e alla sua esultanza: "Qua ho fatto un bello scatto (ride, ...