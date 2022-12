Manovra all' ultimo miglio | l' approdo in Senato

Leggi su agi

(Di martedì 27 dicembre 2022) AGI - La legge di bilancio all': martedì 27 dicembre approda inper la seconda lettura dopo il via libera della Camera. Alle 13 la Conferenza dei capigruppo stabilisce i tempi del via libera. L'esame avverrà senza modifiche visti i tempi stretti. Il testo infatti deve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. La Camera il 24 dicembre all'alba, dopo una maratona notturna in aula, ha approvato la prima legge di bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni. La sessione di bilancio è stata influenzata dalla ristrettezza dei tempi, conseguenza del voto per le politiche avvenuto a fine settembre, come mai successo durante l'Italia repubblicana, con il governo che si è formato quando solitamente la discussione sulla finanziaria è già avviata in Parlamento. Nonostante le ...