Madame indagata per falso green pass | Sanremo in bilico? Amadeus | ' A oggi è in gara'

Il Fatto Quotidiano

"A oggiè in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato ...Festival di Sanremo 2023,nella bufera: la cantanteper 'falsi Green Pass' Il Festival di Sanremo 2023 è alle porte e, come ogni edizione che si rispetti, non mancano le polemiche. Una, in particolare, sta ... Madame indagata per i vaccini falsi è in gara a Sanremo. Parla Amadeus: “Se devo dare un giudizio col… Sviluppi per l’inchiesta sulle finte vaccinazioni Covid aperta a febbraio a Vicenza, che ha portato all'arresto di tre persone, tra cui la dottoressa Daniela Tecioiu, 57 anni, e vede coinvolte vip com ...Amadeus si è es sulle indagini che coinvolgono Madame, indagata per aver falsificato le vaccinazioni anti-Covid per ricevere il green pass ...