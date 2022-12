Juventus | più che un cda somiglia a un consiglio di guerra Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 dicembre 2022) Del nuovo cda Jueventus scrive anche il Corriere della Sera (qui la Repubblica)a undi— legale e sportiva — più che a un (futuro) cda della Juve quello annunciato ieri dall’azionista di maggioranza del club, Exor (63,8 per cento del capitale), alla vigilia dell’assemblea degli azionisti del club, in menù stamattina all’Allianz Stadium. Oltre ai nomi già noti del presidente in pectore Gianluca Ferrero e del direttore generale Maurizio Scanavino — figure di fiducia della holding e di John Elkann — nella lista dei candidati al cda ci sono infatti Fioranna Negri, commercialista e revisore iscritta all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del tribunale di Milano, Laura Cappiello, avvocato (studio legale Orrick) ed esperta degli organismi di vigilanza, e Diego Pistone, ex manager di area finanza e controllo di ...