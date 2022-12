Inter | decisione presa per i big sul mercato a gennaio | le 5 stelle in ballo

Tuttocampo

Nessuno sa qualeprenderà il fuoriclasse giallorosso. Da tempo si parla del rinnovo, sino ..., Juventus e anche club esteri sono interessati al talento classe 1999. Ora anche il Milan si ...... unarisultata efficace nonostante a qualcuno poteva sembrare insolita. Nel ricco ... quelli che hanno visto passare dalla nostra città squadre blasonate come Milan e. In alcune ... Inter: Lautaro ha preso la sua decisione La notizia del giorno in casa Torres è l'interruzione del rapporto con il tecnico Alfonso Greco. Per capire come è maturata questa decisione i microfoni di ...In Umbria Confagricoltura e Cia hanno accolto con favore l’emendamento sulle misure di contenimento della comunità di cinghiali in Italia approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Ma anche la ...