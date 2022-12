Bufera nello Stato di New York | le strade inagibili e i cumuli di neve nel video dal drone della polizia

AGI - Agenzia Italia

... ha detto il dirigente della contea di Erie Mark Poloncarz, definendo ladi neve '... il bilancio delle vittime del maltempoStato di New York è destinato ad aumentare nelle prossime ore. ...... ha detto il dirigente della contea di Erie Mark Poloncarz, definendo ladi neve '... il bilancio delle vittime del maltempoStato di New York è destinato ad aumentare nelle prossime ore. ... Il presidente Biden dichiara l'emergenza per la bufera artica nello stato di New York A causa della bufera di neve pre-natalizia, che ha paralizzato l’area di Buffalo e gran parte del Paese, sono saliti a 28 i morti nella parte occidentale di New York. Secondo le autorità la regione è ...Il presidente Biden ha approvato una dichiarazione di emergenza per la parte occidentale dello Stato di New York, particolarmente colpita dal maltempo ...