Brembate | accendono un braciere in cucina | coppia intossicata la notte di Natale

(Di martedì 27 dicembre 2022). Ci sarebbero un malfunzionamento della caldaia e l’utilizzo di uninall’origine dell’intossicazione da monossido di carbonio di unaavvenuta aladi. L’incidente è avvenuto in una casa in via Vicolo Consoli 13/E. Una volta arrivati i soccorsi, i pazienti, C. M. di 53 anni e M. F. di 41, sono stati trasportati prima all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo a bordo di un’ambulanza e da lì sono poi giunti all’Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia dove alle 02.45 è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza. Una volta concluso il trattamento i pazienti sono stati inviati nuovamente al Papa Giovanni per il ricovero.