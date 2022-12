Ballando con le stelle | Selvaggia Lucarelli | “Finale | giuria | voti… Ora parlo io”

Leggi su tpi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dopo qualche giorno dalla finalissima dicon le2022,ha voluto dire la sua e mettere un punto a questa stagione. La giornalista, finita al centro delle polemiche praticamente in ogni puntata dello show di Rai 1, ha voluto commentare, con un lunghissimo discorso pubblicato sui suoi canali social, l’intera stagione del talent show. “Ho aspettato qualche giorno prima di commentare lapiù contestata della storia di “con le” (e che mi ha vista al centro della contestazione) perché era Natale e perché volevo che si calmassero un po’ gli animi. Ricordiamoci che per quanto ci si possa inca**are (e io mi sono inca**ata parecchio) non ci si giocava il Nobel per la pace (anche perché lì dentro temo non ci fossero ...