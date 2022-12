Sci alpino | Cdm Innerhofer il più veloce nella prima prova a Bormio

OA Sport

14.24: Questi i risultati degli altri azzurri che hanno chiuso fuori dalla top 11: 17 MARSAGLIA Matteo ITA 1:59.73 +1.81 23 FRANZOSO Matteo ITA 2:00.07 +2.15 34 SCHIEDER Florian ITA 2:01.20 +3.28 35 ...Tra i protagonisti della stagione di discesa buona prova dell'austriaco Matthyas Mayer che ha chiuso al quarto posto con un ritardo di 55 centesimi da Innerhofer e del norvegese Aleksander Aamodt ... LIVE Sci alpino, prima prova discesa Bormio 2022 in DIRETTA: primo Innerhofer! Casse si conferma, si rivede un buon Paris! Christof Innerhofer ha chiuso con il miglior tempo la prima prova della discesa libera di Bormio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurro ha fatto registrare il tempo di 1'57"92, preced ...SENALES. A lanciare l’allarme erano stati i famigliari che non avevano visto rincasare il 59enne di Meltina Karl Josef Hoeller. L’uomo infatti era uscito di casa per recarsi nella zona di Cima Stotz i ...