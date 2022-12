Manicomio Gran Bretagna | in manette per aver pregato in silenzio davanti a clinica abortiva

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Roma, 26 dic — Potrebbe sembrare l’ennesimo racconto da romanzo distopico, ma il caso di cronaca che vi raccontiamo rappresenta ormai la realtà quotidiana in: siamo a Birmingham, dove Isabel Vaughan-Spruce, attivista anti-aborto e direttrice della Marcia per la vita nel Regno Unito, è finita inperché «beccata» mentre pregava in, cioè nella propria mente, di fronte a unamomentaneamente chiusa. Prega indi fronte alla: arrestata Siamo dunque arrivati alla punizione conclamata del cosiddetto psicoreato. Quello elaborato, anche solo a livello interno alla propria mente, anche inconsciamente, in contrasto con i dogmi imposti dall’agenda liberal-progressista. La ...