Letture femministe davanti al camino

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Quando questo articolo uscirà, probabilmente il natale sarà già terminato. Noi BRAVE, però, pensiamo che non ci sia bisogno di date, feste comandate e ricorrenze per fare e farsi un regalo. Specialmente se parliamo di! Abbiamo stilato questo “programma di lettura”, da portare avanti durante le vacanze di natale Partiremo da un livello “base”, per arrivare a dei saggi più ricercati e anche qualche romanzo.: per iniziare Probabilmente, i pranzi e le cene in cui ci siamo ritrovati/e in questi giorni, ci hanno ricordato che il femminismo non è ancora digerito da chiunque. Se avete una madre, una sorella, una zia, o anche un padre o un fratello, ancora convinti che il femminismo sia la supremazia femminile e che fareste meglio a imparare a cucinare piuttosto che studiare, ...