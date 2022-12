Frosinone-Ternana | i 26 convocati di Aurelio Andreazzoli per la gara del “Benito Stirpe”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Allenamento di rifinitura per i rossoverdi questa mattina al Liberati. Al termine della sedutaha comunicato la lista dei 26per ladel, in programma domani alle ore 18.00 con il(diretta Sky Sport, DAZN ed Helbiz Live). Indisponibili: Capuano, Donnarumma e Rovaglia (infortunati); Di Tacchio (squalificato) Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali Difensori: Bogdan, Celli, Corrado, Defendi, Diakitè, Ghiringhelli, Mantovani, Martella, Mazzarani, Sørensen Centrocampisti: Agazzi, Cassata, Coulibaly, Paghera, Palumbo, Proietti Attaccanti: Capanni, Falletti, Favilli, Moro, Partipilo, Pettinari, Spalluto Fonte articolo e foto:calcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I ...

In vetta, con 39 punti, c'è ildi Fabio Grosso, che annulla ladi Aurelio Andreazzoli (3 - 0 allo Stirpe) ed è campione d'inverno di B. Ora un po' di riposo invernale: la Serie B ...... imbattuto sotto la gestione Gilardino con tre vittorie e un pareggio, si porta a quota 33 punti e rimane in scia delcampione d'inverno (39 punti, vittoria in casa contro la) e ... Pronostico Frosinone-Ternana: l'1 + No Gol a quota 2.75 Boxing day dedicato alla serie B che ha concluso oggi il girone di andata e la prima parte della stagione. E' il Frosinone a laurearsi campione d'inverno grazie alla vittoria sulla Ternana, ...Grandi emozioni e, come al solito, grandi sorprese nel sempre imprevedibile campionato cadetto, giunto alla diciannovesima giornata, ultima dell'anno solare 2022.