Dakar 2023 | calendario | programma | tappe | orari e dove vederla in tv

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il, le, glie la trasmissione tv della, che quest’anno scatterà il 31 dicembre 2022 per concludersi domenica 15 gennaio. Quest’edizione, la numero 45 della storia della manifestazione, si svolgerà in Arabia Saudita su un percorso di quattordicie 8.500km totali, di cui 4.500km di prove speciali. Quasi 300 equipaggi di cui 69 italiani tra moto, auto e camion.IN TV – L’evento, che fino allo scorso anno era sulle piattaforme Eurosport/Discovery, sarà possibile seguirlo in quest’edizione con aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24. TUTTE LE31 dicembre 2022: Prologo Sea Camp-Sea Camp 11km 1 gennaio: 1^Tappa – Sea Camp-Sea Camp 602.56km ...

CALENDARIO31 dicembre 2022 - Prologo, Sea Camp - Sea Camp 11km 1 gennaio- Prima tappa, Sea Camp - Sea Camp 602.56km (367 di speciali) 2 gennaio- Seconda tappa, Sea Camp - Alua 589.07km (...Non solo Toyota, Audi e Prodrive. La classe regina dellavedrà al via anche la nuova Mini John Cooper Works Rally Plus a trazione integrale sviluppata da X - Raid. La Mini in vestearricchisce ancor di più la diversità tecnologica del parco ... Dakar 2023, Lucky Explorer Gentlemen Team pronto a partire Audi Sport ha pensato di velocizzare i cambi ruota per la RS Q e-tron E2 in vista della Dakar 2023. Ecco dov'è intervenuto il team tedesco per diminuire i tempi d'intervento degli equipaggi in caso di ...Il nuovo anno vedrà il campione ternano di motociclismo, Danilo Petrucci, andare all'assalto di una nuova avventura sportiva, la partecipazione per la prima volta al Campionato ...