Calendario arrampicata sportiva 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ildell’si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela didi primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Spiccano in particolar modo i Mondiali ina Berna (Svizzera) dal 1° al 12 agosto. La rassegna iridata torna in scena a distanza di un paio di anni dall’ultima volta e si preannuncia altamente spettacolare. Da seguire con grande attenzione anche le varie tappe di Coppa del Mondo che ci terranno compagnia da aprile a settembre con appuntamenti in giro per tutto il globo. Di seguito ilcompletodell’con tutte le, ile gli...