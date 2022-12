Traffico Roma del 25-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati attenzione alla nebbia ancora presente sulla A1 Firenzetra Orte Guidonia e sulla A24L’Aquilaregolare senza particolari difficoltà sulle strade della capitale ricordiamo la chiusura al transito di via delle Fornaci tra via Aurelia Antica e via Nuova delle Fornaci a Pietro alle 12 la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre già attive limitazioni alla circolazione nelle strade di Borgo Pio possibili difficoltà sul lungotevere per il numeroso afflusso dei fedeli come ogni domenica via dei Fori Imperiali diventa isola pedonale deviato e contestualmente diverse linee bus di zona è in tema di trasporto pubblico orario festivo per bus tram e metropolitane in servizio fino alle 13 e dalle 16:30 alle 21 in strada fino al 8 gennaio anche le linee gratuite free 1 Free ...