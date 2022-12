La Gazzetta dello Sport

... nei termini previsti perché i nuovi amministratori entrino in carica dal 18 gennaio, ma i nomi saranno ufficializzati dalla società solo. Si sa che il presidente sarà Gianluca Ferrero. Si sa ...... così come quello con Beautiful e Un Altro. Al posto delle telenovele in questione, Canale ... Fekeli ha provato a far ragionare ilarrivato, ma non ha riscosso il successo sperato. ... Domani nuovo Cda: i 5 fronti aperti per il "governo tecnico" Juve Un altro Domani, che cosa accadrà nelle nuove puntate spagnole a Julia e sua nonna Carmen, due donne vissute in epoche diverse che hanno in comune ...L'oroscopo e la classifica stelline per la giornata del 26 dicembre 2022: autocontrollo sentimentale per il Toro, cielo positivo per la Vergine ...