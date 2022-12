Bus finisce in un fiume in Spagna | 5 morti | la tragedia nella notte di Natale

Open

Soccorsi interrotti per il maltempo Le prime due vittime sono state trovate nella notte tra sabato e domenica, vicino ai resti del, insieme ad altre due persone soccorse vive, tra cui l'autista ...Scattato l'allarme, le squadre di soccorso giunte sul posto sono riuscite a trarre in salvo l'autista dele un passeggero. I soccorritori hanno poi recuperato il corpo di una vittima e ... Spagna, bus finisce in un fiume in Galizia: due morti e due dispersi Almeno cinque persone sono morte la notte scorsa dopo che un pullman è caduto in un fiume da un ponte in Galizia, nel nord-ovest della Spagna, vicino al confine con il Portogallo.Cinque morti e alcuni feriti. Una tragedia quella che si è consumata la notte scorsa, tra il 24 e il 25 dicembre, in Spagna, dove un bus è precipitato nel fiume Lérez. L’incidente si è verificato in ...