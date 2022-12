“Sarei rimasto al governo” Draghi insulta la nostra intelligenza

(Di sabato 24 dicembre 2022) Zuppa di Porro. Parlae le spara grosse, ma come al solito molto bene. Ha scelto anche lui di fare un discorso di fine di anno, ma con il Corsera. Manovra passata con la fiducia, come al solito. Giannini favoloso: una manovra piccola piccola premoderna. Sallusti sulle Ong che si fanno pagare per sbarcare immigrati. Il gran casino della Cina e del Covid. L’attacco razzissta, ma direi soprattutto anticurdo di Parigi. Anche Cuperlo in gara per il Pd e a Sonsonetti piace Auguri a tutti da questa zuppa #rassegnastampa24dic L'articolo proviene da Nicola Porro.

RaiNews

volentieri". Mentre sul nuovo governo si astiene dal giudizio: "Non spetta a me" ha detto, anche se riconosce che la Meloni si è dimostrata un "leader abile". Poi sottolinea l'..., dunque,volentieri per completare il lavoro, se mi fosse stato consentito'. Così l'ex premier Mario Draghi in un'intervista al Corriere della Sera. Fuori da Palazzo Chigi sta ... Draghi: sarei rimasto volentieri ma non me l'hanno consentito Mario Draghi fa il punto sulla sua recente esperienza di governo. L'ex premier sottolinea che sarebbe rimasto volentieri a Palazzo Chigi se i ...Mario Draghi torna sulle polemiche che hanno accompagnato la fine del suo governo, a meno di un anno e mezzo dal suo insediamento. “Se guardo alle sfide raccolte e vinte in soli venti mesi di governo, ...