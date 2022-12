Pamela Prati e il lutto in famiglia | un dolore straziante per l’addio che mai avrebbe voluto vivere

Leggi su kronic

(Di sabato 24 dicembre 2022) Unè stato quello diche, travolta da unin, ha raccontato la sua sofferenza.ha sempre desiderato unatutta sua. Nota showgirl, ballerina e attrice, è scomparsa per qualche anno dal piccolo schermo dopo il caso Mark Caltagirone che l’ha vista protagonista.in lacrime in tv (Kronic.it)Laè una donna che ha sofferto molto nel suo passato. Non ha mai conosciuto suo padre e per questo si è molto legata a sua mamma, una donna che ha dato molto per i suoi otto figli, ma che ha dovuto prendere una grande decisione quandoera ancora una bambina. Ma non siamo qui per parlare di questo ...