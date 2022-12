Liverpool | Klopp | “L’obiettivo è recuperare in classifica” | VIDEO

(Di sabato 24 dicembre 2022) Jürgen, manager del, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dal match contro l'Aston Villa in Premier League. Ecco, dunque, le dichiarazioni del tedesco, la cui squadra è stata battuta ed eliminata in Carabao Cup dal Man...

CalcioMercato.it

Come immaginabile, però,non lo riscatterà e per questo sta osservando altre piste. Il '... Anche per questo alcune indiscrezioni riportano che ilvaluta di rinunciare al giovanissimo ...Commenta per primo L'allenatore del, Jurgenha dichiarato in vista della partita contro l'Aston Villa: 'L'obiettivo è recuperare in classifica, sul mercato... '. Klopp vuole il grande colpo: Milan e Juventus tremano Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il 21enne neo campione del mondo è corteggiato dalle ultime finaliste della Champions League. Offerta di 90 milioni già per gennaio, ma il ...