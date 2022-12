La Gazzetta dello Sport

ovviamente non ci sarà, ma intanto il suo lavoro di avvicinamento al rientro prosegue senza intoppi. L'obiettivo primario è esserci per il primo round degli ottavi di Champions contro il ...... poi possibileMondiale): non sarebbe comunque la cornice ideale per trattare il ... Rafa diverrebbe il più ricco della squadra, con uno stipendio alla. Il riferimento è alla penultima ... Ibra, blitz a New York per l’Nba. L’abbraccio con Irving Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha spiegato come procedono di recupero di Zlatan Ibrahimovic e di Mike Maignan: "Per rivedere Ibra in campo ...Chiuso in ristorante a Monastir dopo in blitz dei Nas dei carabinieri. Un 50 enne aveva all’interno dell’attività carne, pesce e altri beni di provenienza non certa. di autocontrollo e mancata traccia ...