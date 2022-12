Cherif Traoré torna sulla banana regalata per razzismo | «Bisogna reagire per dare l’esempio»

Leggi su open.online

(Di sabato 24 dicembre 2022) Per, è una questione di esempio, più che di principio, quella dellache ha ricevuto come regalo da uno dei suoi compagni di squadra del Benetton Rugby che voleva fare dell’ironia di cattivo gusto sul colore della pelle del pilone azzurro originario della Guinea. «Quando ho aperto il regalo sono rimasto scioccato, non riuscivo nemmeno a parlare. Non riuscivo a comunicare cosa c’era dentro la busta, non volevo farlo. Perché c’erano tantissime persone, tantissimi stranieri, tanti giovani, e non volevoquesto brutto esempio a loro», ha dichiarato in un’intervista a Fanpage il giocatore, che ha assicurato di aver deciso di lasciare la squadra trevigiana. «Sono qua da otto stagioni e mi è dispiaciuto tantissimo quello che è successo. Non volevo arrivare a questo punto. Queste cose non devono più ...