Aiuto | non si segna più su punizione!

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il curioso e preoccupante dato dopo l’edizione 2022 del Mondiale in Qatar. Tutti i dettagli sulla statistica Anche il Mondiale del 2022 ha confermato una tendenza preccupante per lo spettacolo: stanno sparendo i gol su punizione. Intendiamo quelle dirette, la specialità dei grandi campioni e non quelle indirette, dove il manifesto di Qatar 2022 è rappresentato dal gol di Weghorst che ha costretto l’Argentina ai supplementari. Se in Russia c’erano stati 7 gol su punizione, stavolta sono stati solo 2: Rashford in Galles-Inghilterra e Chavez in Arabia Saudita-Messico. Nessuna in gare a eliminazione diretta. Presto: create subito gli eredi di Platini, Zico, Maradona e Baggio! L'articolo proviene da Calcio News 24.