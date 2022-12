Viterbese-Giugliano oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di. Una solta vittoria nelle ultime cinque partite per la compagine ospite, che vuole chiudere bene ilin modo tale da mantenere l’ottima posizione playoff che attualmente occupano. I laziali, dal loro canto, hanno ottenuto tre sconfitte nelle ultime cinque ed hanno un assoluto bisogno di fare punti per schiodarsi dal penultimo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 23 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Vincere, serve solo vincere. Per far sì che poi la campagna di rafforzamento annunciata dalla società per inizio gennaio abbia un senso. Stadio Rocchi ore 14,30, la Viterbese ospita il Giugliano nella prima giornata del girone di ritorno per cercare un successo che manca ormai dallo scorso 18 ottobre, quando la squadra gialloblù si impose in casa contro l'...IL PROGRAMMA Ore 14.30 Crotone - Messina Picerno - Catanzaro Potenza - Fidelis Andria Ore 17.30 Avellino - Pescara Ore 20.30 Audace Cerignola - Monterosi Juve Stabia - Gelbison ... Viterbese, oggi contro il Giugliano serve solo vincere Vincere, serve solo vincere. Per far sì che poi la campagna di rafforzamento annunciata dalla società per inizio gennaio abbia un senso. Stadio Rocchi ore 14,30, la Viterbese ospita ...