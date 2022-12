Supermercati aperti a Natale 2022 | quali sono Consegne a domicilio anche a porte chiuse

LA NAZIONE

Da Esselunga a Carrefour, passando per Coop, Conad, Pam, Aldi e Lidl: le scelte delle catene per il 25 ...Se i gruppi più grandi scelgono di chiudere, alcune catene più ridotte restano aperte la mattina, per consentire l'arrivo di prodotti freschi ordinati dalla clientela e destinati proprio al pranzo o ... Supermercati aperti in Toscana a Natale, ecco dove si può fare la spesa Da Esselunga a Carrefour, passando per Coop, Conad, Pam, Aldi e Lidl: le scelte delle catene per il 25 dicembre ...Ultimi acquisti per il cenone e i pranzi delle feste: ecco le scelte dei punti vendita delle principali catene di grande e media distribuzione ...