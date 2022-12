Motorsport | botti di fine anno | le 10 personalità del 2022

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Piloti, ma non solo: in questa raccolta c'è tutto ildel, da rivivere attraverso i nomi e le gesta di chi si è distinto. Dai traversi all'America, passando per le gare di durata e ...

FormulaPassion.it

Piloti, ma non solo: in questa raccolta c'è tutto ildel 2022 , da rivivere attraverso i nomi e le gesta di chi si è distinto. Dai traversi all'America, passando per le gare di durata e quelle elettriche. In rigoroso ordine alfabetico. ...... e Sainz non ha nessuna voglia che la Ferrari occupi il gradino più basso del podio, risultato peraltro rischiato con un 2022 daiiniziali e un finale senza mordente. Lo spagnolo ha indicato ... Sainz e i punti deboli Ferrari: "Partenza, strategia e sviluppo" Il 2022 si sta per concludere ed è ora di riviverlo attraverso i protagonisti, non necessariamente vincenti, che lo hanno caratterizzato: Wec, Wrc, ...Il 2022 è ormai prossimo alla conclusione, così sono ormai andati in archivio tutti i campionati internazionali e nazionali. Incalcolabili le gare disputate e i vincitori acclamati durante la stagione ...