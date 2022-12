Monza | superato il test Arconatese | a segno Carboni e Gytkjaer

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Vittoria in rimonta per ilnell’amichevole contro l’, che passa in vantaggio con Siano, ma viene superata dai gol diIlpassa neldi questa mattina contro l’. Partita che inizia in salita per la squadra di Palladino, che passa in svantaggio con la rete di Siano. A trovare il pari per i brianzoli ci pensae poi, per ultimare la rimonta, il gol di. L'articolo proviene da Calcio News 24.