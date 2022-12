I favoriti? Ema Stokholma | Alex Di Giorgio e Alessandro Egger

Leggi su iodonna

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Dopo la pausa per i Mondiali, Ballando con le stelle 2022 torna per la finale. Stasera alle 20.30 in diretta su Rai 1 va in onda l’ultima puntata della diciassettesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. In lizza per il titolo di vincitore, 5 concorrenti che si sono distinti nel corso delle puntate, a cui si aggiunge il ripescato. In tutto, 6 coppie di finalisti pronte a scontrarsi per l’ultima volta. L’ospite d’onore della serata è Riccardo Cocciante, in occasione del ventennale del musical Notre Dame de Paris. Tutti i concorrenti di “Ballando con le stelle” 2022 guarda le foto ...