Christian De Sica diventa nonno per la prima volta | «La mia nipotina si chiamerà… »

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 23 dicembre 2022)Deha rivelato nelle scorse il nome della sua. La sua secondogenita Maria Rosa è incinta da ormai diverso tempo e diventerà mamma presto. A rivelare emozioni e nome dellaè lo stesso attore in un’intervista a Gente, nella cornice della fase promozionale del suo nuovo film Netflix, “Natale a tutti i costi”. «Non vedo l’ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea dire un nonnetto, ma è giusto così».Deè impaziente di farsi chiamare “”: «Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il ...