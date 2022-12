Buon Natale col Fatto! Continuiamo a farci compagnia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Cari amici del Fatto, è la quattordicesima volta che ci auguriamoe un miglior nuovo anno insieme. Il 2022 è stato ricco di sorprese, quasi tutte purtroppo negative per il mondo intero: la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina; gli sforzi dell’Occidente per allargarla e allungarla a dismisura sulla pelle delle popolazioni civili, con la complicità della cosiddetta “Europa” sempre più corrotta, imbelle e autolesionista, che ha rinunciato a farsi promotrice di una soluzione negoziale e anche a tutelare gli interessi dei suoi popoli; la riabilitazione di disvalori che speravamo sepolti nel cimitero della storia, come la corsa agli armamenti e l’aumento delle spese militari; il divieto di usare la parola pace; la censura e il silenziatore per ogni pensiero diverso, critico, dissenziente, “complesso”, persino quando arriva dal Papa; ...