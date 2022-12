Striscia la Notizia | Luca Abete e la sua troupe aggrediti a Napoli

Liberoquotidiano.it

In onda stasera alal'inchiesta di Luca Abete sul commercio di pillole con presunti effetti dimagranti, vendute illegalmente tramite social da improvvisate dietologhe influencer che, oltre a garantire ..." Nei suoi uffici c'è un clima torrido come testimoniato dala. In via Rizzoli i caloriferi sono letteralmente spenti! Anziché pensare ad altri rincari perché il Comune non ... Striscia la Notizia, Greggio ferma tutto: "Enzino la vedo agitato" In onda stasera a Striscia la notizia l’inchiesta di Luca Abete sul commercio di pillole con presunti effetti dimagranti, vendute illegalmente tramite social da improvvisate dietologhe influencer che, ...I dati Auditel per i programmi di mercoledì 21 dicembre 2022: sorpresa a Striscia la Notizia, perché Enzo Iacchetti ha condotto la puntata da casa ...