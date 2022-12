Sci alpino | quando le prossime gare? Calendario gare Bormio e Semmering | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Messa in archivio la tappa di Madonna di Campiglio è ufficialmente tempo di pensare alle vacanze natalizie per la Coppa del Mondo di sci2022-2023. Ma, come sempre, la pausa sarà breve, dato che si tornerà in pista prima di Capodanno, sia per quanto riguarda il comparto femminile, sia per quello maschile. Le donne, infatti, saranno di scena sulle nevi austriache di, dove vedremo in azione le atleta per due giganti (uno dei quali andrà a sostituire quello cancellato di Soelden) e uno slalom, mentre gli uomini saranno in azione a, classica tappa di fine anno, per due prove veloci: una discesa e un superG. IN TV – Ledi Coppa del Mondo di scidisaranno trasmesse in diretta tv da Eurosport (canali 210 ...