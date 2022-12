Manovra 2023 | smart working fragili | stretta RdC | novità emendamenti

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dopo l’approvazione del Disegno di Legge di Bilancio nel Consiglio dei Ministri del 21 novembre scorso, laè approdata in Parlamento, dove sono stati presentati migliaia dipronti a modificare e a implementare il progetto presentato dal Governo. Progetto che nella giornata del 14 dicembre ha ricevuto un parere favorevole dalla Commissione Europea, se pur con alcune criticità riscontrate soprattutto su tetto al contante e pagamenti elettronici.Traapprovati e respinti in extremis ed errori in via di approvazione, la sessione di Bilancio si presenta come una tra le più frenetiche degli ultimi anni, mentre la data del 31 dicembre si avvicina sempre di più.Salta la norma che voleva lo stop alle multe per i commercianti che rifiutano il Pos sotto i 60 euro dopo le richieste dell’Europa. ...