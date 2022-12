Juve | vittoria in amichevole | col Rijeka decide Kean

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Lantus ha battuto ilin. Il gol didà laalla squadra di Massimiliano Allegri. Mentre la società è impegnata a far fronte alla tempesta generata dall’Inchiesta Prisma, la squadra cerca di trovare la giusta concentrazione sul campo. Laoggi ha disputato la secondaper questo fine 2022. Gli uomini di Allegri hanno sfidato i croati del. Allo Stadium di Torino hanno vinto i bianconeri grazie ad un gol diche diventa sempre più decisivo negli schemi di Allegri. Il tecnico ha dovuto schierare una squadra composta da molti giovani dell’Under, poiché molti calciatori non sono ancora rientrati dopo gli impegni con le rispettive nazionali. L'articolo proviene da Calcio Napoli, ...

Corriere dello Sport

Messo in archivio il Mondiale in Qatar, conclusosi domenica sera con ladell'Argentina, ai calci di rigore, sulla Francia, è tempo, per le squadre dei principali campionati del mondo, di ...Tornando in Italia, ma considerando la Coppa Italia, i nerazzurri sono nuovamente tra i favoriti per lafinale. Su Sisal il bis vale 5.00 (stessa quota di Napoli, Milan e); si abbassa ... Juve-Rijeka 1-0 diretta: Allegri vince di corto muso grazie a Kean Il tecnico della Vecchia Signora ha fatto una panoramica della propria squadra dopo il successo per 1-0 contro i croati del Rijeka. Oggi c'è stato anche il primo discorso del dg Scanavino alla squadra ...La rete di Kean ad un quarto d'ora dal termine permette alla Juventus di battere il Rijeka, nella seconda amichevole giocata all'Allianz Stadium a porte chiuse.