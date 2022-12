GF VIP | Davide Donadei rivela perché è finita con Chiara Rabbi | «Una volta una ragazza mi ha detto…» VIDEO

Leggi su donnapop

(Di giovedì 22 dicembre 2022)sono stati insieme per un anno e mezzo, dopo esser usciti dal programma Uomini e Donne. L’attuale gieffino però a un certo punto ha deciso di chiudere; oggi si trova nel loft di Cinecittà in qualità di vippone single e pronto a innamorarsi, mentre la sua ex fidanzata – a...