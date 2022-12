Concerto di Natale all’Ics Guglielmo II

(Di giovedì 22 dicembre 2022) MONREALE – Giorno 22 dicembre, all’interno della splendida cornice della Chiesa del Sacro Cuore, gentilmente offerta da Don Nicola Gaglio, l’IstitutoII ha dedicato l’intera mattinata alla musica corale. L’attività, curata dalla docente di Musica della Scuola Secondaria di I Grado, prof.ssa Rosangela Portera, rientra nell’ambito della pratica musicale. Davanti ad un folto pubblico di genitori, con la partecipazione dei docenti, di Don Nicola Gaglio e dell’assessore Rosanna Giannetto in rappresentanza dell’amministrazione Comunale, gli alunni hanno eseguito un ampio repertorio comprendente generi differenti, di varie epoche e in diverse lingue: latino, inglese, francese e tedesco. Durante le ore curricolari, infatti, si svolge la pratica musicale con l’obiettivo di formare un coro quando canta e un’orchestra quando ...

