Ultime Notizie – Elon Musk | quando l’imprenditore visionario non deve fare il manager

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’avventura alla guida di Twitter è iniziata male e può finire peggio. Ma può anche servire a ritrovare la misura, perché può aiutare anche un imprenditorecomea capire che non può, e nonil. Un’operazione come quella che il patron di Tesla ha messo in piedi con il social network ha bisogno di un amministratore delegato che sia in grado di costruire e attuare un piano industriale ambizioso. Giocare con i tweet, e con l’enorme seguito cheha su Twitter, non aiuta a prendere le decisioni che servono a far funzionare un business che, per sua natura, si fonda su dinamiche volatili e sulla necessità di continue correzioni di rotta. Gli annunci ad effetto, le provocazioni e le strategie sviluppate un cinguettio alla volta ...